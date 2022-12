"Top model": Tłum gwiazd na finale show TVN: Sylwia Bomba w sukni z dekoltem, opatulona Anja Rubik, pierzasta Bryska (ZDJĘCIA)

Lala 7 min. temu zgłoś do moderacji 11 2 Odpowiedz

Rubikowa przyszła raz jeden do programu do finału na żywo i zjechała Klaudię od góry do dołu mówiąc, że się nie nadaje na modelkę, co najwyżej influencerke czy aktorkę... dziewczyna doszła do finału, przeszła do ostatniej dwójki, jurorzy przecież ja wybierali do finału a nie widOwie, więc też się nie znają? Jak można być tak chamskim w programie na żywo, tysiące osób to oglądało a ona na scenie musiała tego słuchać. I co? Wygrała. Rubikowa mogła już te chamskie uwagi zachować dla siebie, a wyrazić zdanie po ludzku, empatii więcej ja pitole wielka gwiazda