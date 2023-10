"Top Model". W sieci wrze po werdykcie jurorów: "PORAŻKA. Co się dzieje z tym programem?!"

Odwiedziny bliskich w "Top Model". Do jednego uczestnika nikt nie przyjechał

Najnowszy odcinek "Top Model" również był pełen emocjonujących sytuacji. Tym razem uczestnicy nie tylko byli ćwiczeni pod kątem pracy w modelingu, ale i mieli okazję nieco odsapnąć w towarzystwie najbliższych. Doszło bowiem do odwiedzin rodzin. Niestety, do Tadeusza jako jedynego nikt nie przyjechał.

Zdaję sobie sprawę z tego, że to jest trudny dzień. Powiem ci szczerze, że wszyscy się tutaj wzruszyliśmy z boku. Przyjeżdżają do nich rodziny, wszyscy są razem, a do ciebie nie przyjeżdża nikt i czułam, jak serce mi pęka. Mogę sobie tylko wyobrazić, jak trudne jest to dla ciebie. (...) Oczywiście jeśli mi pozwolisz, to będę dzisiaj dla ciebie taką rodziną, pomogę ci w sesji zdjęciowej - zaproponowała trenerka.