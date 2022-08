Top of the Top Sopot Festival 2022. Różowa Kayah, błyszcząca Agnieszka Woźniak-Starak, ciałopozytywna Mery Spolsky (ZDJĘCIA)

Festiwal w Sopocie to co roku jedno z największych wydarzeń muzycznych w kraju. W Operze Leśnej prezentują się w tym czasie czołowe nazwiska polskiego przemysłu fonograficznego i nie inaczej było tym razem. Na scenie przed zgromadzoną publicznością zaprezentowali się m.in. Kayah, Lady Pank, Wilki czy Smolasty .

Top of the Top Sopot Festival to nie tylko święto dla rodzimych artystów, lecz także dla prominentnych gwiazd TVN, które zaangażowano do prowadzenia wydarzenia. Pierwszego dnia na scenie w tej roli zaprezentowali się Agnieszka Woźniak-Starak, Mateusz Hładki, Olivier Janiak i Paulina Krupińska.