Top of the Top Sopot Festival. Piotr Jacoń, ojciec transpłciowego dziecka, apeluje o tolerancję : "Każdy z nas może stać się mniejszością"

W czwartkowy wieczór w Operze Leśnej odbył się koncert z okazji 20-lecia TVN24. W związku z jubileuszem stacji tym razem w rolach konferansjerów Top of the Top Sopot Festival mogliśmy podziwiać jej największe gwiazdy. I tak na scenie pojawili się m.in. Monika Olejnik, Piotr Kraśko, Diana Rudnik, Grzegorz Kajdanowicz, Dorot Gardias czy Andrzej Morozowski.

Jednym z prowadzących Top of the Top Sopot Festival był również Piotr Jacoń. Dziennikarz TVN 24 pojawił się na scenie pod koniec koncertu w towarzystwie redakcyjnej koleżanki Anny Jędrzejowskiej. Podczas wystąpienia Jacoń wspomniał o tym, jak osobiste przeżycia wpływają na pracę dziennikarza. Tym samym odniósł się do własnych doświadczeń - jakiś czas temu w rozmowie z "Repliką" dziennikarz przyznał bowiem, że jego córka dokonała coming outu jako osoba transpłciowa.