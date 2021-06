Piotr Jacoń z TVN24 wspomina coming out transpłciowej córki: "Oboje z żoną weszliśmy w tryb PEŁNA AKCEPTACJA"

Miś 8 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

Dla mnie wszyscy mogą robić ze swoim ciałem co im się podoba. Zmienić płeć nawet po kilka razy (a raczej pierwszo i drugożędowe cechy płciowe, bo jak na razie płci, czyli układu chromosomów XY/XX nie potrafimy jeszcze zmienić... co do szeroko przytaczanej płci mózgu, też nie wiem jak jest określana? Trzeba zrobić TK, MRI czy biopsje mózgu żeby to określić?) Wszyscy niech sobie robią co chcą, serio! Mogą sobie odcinać, przeszczepiać, faszerować się hormonami. Mogą nawet uważać się i przeobrażać w motyle, słonie, pszczoły, mrówki a nawet misie koala. Róbcie co chcecie i jak chcecie. Ale nie na NFZ. Nie z mojej składki ZUS, która teraz jeszcze wzrośnie dzięki nowemu Ładowi. Bo jeżeli płeć sama w sobie nie jest chorobą, to dlaczego ma być leczona? W wykazie ICD 10 nie ma jednostki chorobowej „chcę mieć inną płeć”. Posiadanie penisa albo pochwy nie jest zagrożeniem życia i zdrowia. Dlatego róbcie sobie co chcecie ale za swoje pieniądze, proszę.