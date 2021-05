Oto Alex Mariah Peter, transpłciowa zwyciężczyni niemieckiej edycji "Top Model". Piękna? (ZDJĘCIA)

Smutno mi pat... 11 min. temu zgłoś do moderacji 7 5 Odpowiedz

Widzę, że naczelne hejterki już w akcji. Laska jest tran i co? Aż tak boli was to, że zupełnie obca osoba, której nawet nie znacie, nie poznacie zapewne i o której już raczej nie usłyszycie jest trans? Nie wiem to takie straszne? Laska czuła się źle jako mężczyzna, teraz jest szczęśliwa. Czemu wy zawsze wszystkich hejtujecie i próbujecie zmieszać z gó*nem. Jesteście obrzydliwe, szkoda mi waszych dzieci, nawet nie chcę wiedzieć co będzie kiedy jedno z waszych się takie okaże. Też je zeszmacicie?