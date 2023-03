TYLKO NA PUDELKU: Antek Królikowski i prawniczka Izabela beztrosko wymieniają czułości na spacerze z psem (ZDJĘCIA)

Albo Królikowski po mistrzowsku robi dobrą minę do złej gry, albo rozpętana przez własną głupotę medialna burza naprawdę mało co go obchodzi. Na tę drugą z możliwości mogą wskazywać najnowsze zdjęcia 34-latka zrobione gwiazdorowi przed domem podczas spaceru z ukochaną Izabelą i ich psem. Na fotografiach widać, jak para beztrosko bawi się z czworonogiem: w pewnym momencie niewzruszone obecnością fotografa gołąbeczki zaczęły się nawet obsypywać całusami.