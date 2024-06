TYLKO NA PUDELKU: Ekspert analizuje mowę ciała Jennifer Lopez i Bena Afflecka: "Jest duży dystans. Dzieje się COŚ ZŁEGO"

Bibi 6 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

Kto nigdy nie pokłócił się o jakąś bzdetę z mężem/żoną czy z chlopakiem/dziewczyną i nie szedł obok niego nachmurzony mieląc w głowie sprzeczkę to niech pierwszy rzuci kamieniem. Różnica taka, że my możemy być wtedy anonimowi, foch przechodzi i jest wszystko ok, a oni uwiecznieni będą mieli wypominane przez cały świat. Moja przyjaciółka ma taki związek, że xzesto się sprzeczają z mężem, gdybym miała za każdym razem się tym przejmować i zwracać na to uwagę, to już dawno bym nie miała przyjaciółki. Oni się szybko godzą, po godzinie już nie pamiętają, a ja bym była wróg, że się wtrącam. Tak bywa, im to widocznie pasuje. I z J.Lo i Affleckiem może być podobnie, może akurat się o coś posprzeczali, ale mają wspólne życie, więc nie patrząc na to idą gdzieś i coś załatwiają a foch zaraz przechodzi.