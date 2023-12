TYLKO NA PUDELKU: Małgorzata Ostrowska-Królikowska NIE SPOTKAŁA SIĘ w święta z wnukiem? "W ostatniej chwili zmieniła plany"

Kornelia 11 min. temu zgłoś do moderacji 4 17 Odpowiedz

A tym tajemniczym informatorem pewnie była pani Asia albo ktoś z rodziny Opozdow.Byp nieprzychylny artykuł o niej dzisiaj w mediach to trzeba było coś wymyślić.Wiec wymyślila to.Niech ta kobieta przestanie w końcu kupczyc tym dzieckiem publiczniei załatwia swoje sprawy w sądzie.Juz na kilometr widać że chce zniszczyć rodzinę Krolikowskich.Swoja już prawie zniszczyła.W przyszłym same batalię sadowe ja czekają i jak nie przestanie to może ich mieć jeszcze więcej.Ze z sądu nie wyjdzie.Na pewno sama utrudnia im kontakt a później gra cierpietnice.Dobrze że pani Małgosia i Antek milczą i czekaja na swoje sprawy w sądzie