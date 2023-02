TYLKO NA PUDELKU: Sebastian Fabijański z NOWĄ DZIEWCZYNĄ wożą się po Warszawie porsche aktora za 700 tysięcy złotych (ZDJĘCIA)

W niedawno udzielonym wywiadzie Sebastian Fabijański dał do zrozumienia, że jest szczęśliwie zakochany. Choć nie zdradził wówczas zbyt wielu szczegółów dotyczących nowej wybranki serca, wkrótce jeden z tygodników opublikował zdjęcie świeżo upieczonej pary, a Pudelkowi udało się dotrzeć do informacji na temat tego, kim jest ukochana aktora. Jak ustaliliśmy, tata Bastka spotyka się z 19-letnią influencerką o imieniu Zofia.

Jak na razie Seba co prawda oficjalnie nie przedstawił dziewczyny światu, jednak nie ma oporów, by pokazywać się z nią na ulicach Warszawy. Podczas jednego z wyjść zakochanych "przyłapali" ostatnio stołeczni fotoreporterzy. Fabijański zabrał sporo młodszą lubą na przejażdżkę do centrum swoim wartym 700 tysięcy złotych porsche. Podczas wspólnego wypadu Fabijański i jego blondwłosa ukochana udali się do cukierni Magdy Gessler, którą opuścili z ogromną, zapewne wypełnioną słodkościami, torbą.