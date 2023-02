Sebastian Fabijański ma NOWĄ DZIEWCZYNĘ! Wiemy, kim jest jego 19-letnia sympatia (ZDJĘCIA)

AAa 4 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

Z całym szacunkiem ale jaki dorosły facet chciałby wiązać się z laskami które są w przedziale ok 18 lat. Co takie dziewczyny wiedza o życiu, jakie oni wspólne tematy do rozmów mieliby. Jak się wiąże to tylko dlatego ze jest niedojrzałym gościem