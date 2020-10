TYLKO NA PUDELKU: Wszechstronnie uzdolniona Małgorzata Rozenek zagra w KOMEDII ROMANTYCZNEJ (WIDEO)

Kobieta, którą gram u Patryka, jest bardzo, bardzo daleka od tego, jaka jestem w domu - podkreśla Małgorzata. Ja jestem osobą bardzo energiczną, uśmiechniętą i pozytywnie nastawioną. Mam taką cechę, że każdego dnia budzę się z apetytem na więcej, na zasadzie: "Co jeszcze można by tu zrobić?". Natomiast rola u Patryka wymaga ode mnie właśnie znalezienia w sobie takich smutnych, zrezygnowanych stanów... - dodaje.

To jest drugi film, trochę pojawił się znienacka. Będzie to komedia romantyczna. Jest to trochę mniejsza rola niż u Patryka Vegi, ale jednak zauważalna scenariuszowo. Gram z plejadą wybitnych aktorów - zachwyca się Małgorzata.