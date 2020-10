Internauci DRWIĄ z Małgorzaty Rozenek i jej czapek z Georgusiem: "To jak, kupujemy NOWE czy Z DRUGIEJ RĘKI?"

Małgorzata Rozenek bez wątpienia należy do grona najbardziej zapracowanych polskich celebrytek. Chociaż Perfekcyjna zaledwie kilka miesięcy temu powitała na świecie synka Henryka, ani myśli zwalniać tempa. Niedługo po porodzie Gonia wróciła więc do zawodowych obowiązków, które z powodzeniem łączy z macierzyństwem.

W środę Małgosia z dumą pochwaliła się światu kolejnym zawodowym projektem. Celebrytka we współpracy z popularnym wśród celebrytek butikiem zaprojektowała własną kolekcję czapek z daszkiem , co uczciła instagramową fotografią z uśmiechniętym Radziem i ukochanym buldogiem Georgusiem.

Niestety nie wszyscy fani Rozenek docenili jej pomysł na pomoc zwierzętom. Niektórzy narzekali, że akcesoria opatrzone podobizną George'a są zwyczajnie zbyt drogie. Inny wytknęli za to Gosi, że zachęca ich do kupna nowych czapek, podczas gdy jeszcze niedawno promowała w sieci zakupy "z drugiej ręki".

Rozumiem, że to na szczytny cel, ale ta cena to przesada. Poza tym im mniej kupujemy, tym bardziej dbamy o Ziemię, prawda?

(...) Pisała Pani o kupowaniu z drugiej ręki, a teraz zachęca do kupna zwykłych czapek, które przez to, że powstały we współpracy z Państwem, kosztują zapewne o wiele za dużo. Po co te czapki powstały? Dość już czapek na świecie (...) Proszę się nie dziwić, że w oczach ludzi to wygląda na hipokryzję.