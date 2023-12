TYLKO NA PUDELKU: Znamy kolejnych uczestników "Twoja twarz brzmi znajomo"! Piotr Gąsowski postawił warunek

Kilka miesięcy temu w mediach głośno było o radykalnych zmianach, które serwował Polsatowi nowy dyrektor programowy. W wyniku przeprowadzonej przez Edwarda Miszczaka rewolucji w wielu formatach doszło do zmian personalnych. Dużym echem odbiły się reformy, jakie zafundowano "Twoja twarz brzmi znajomo". Z programem pożegnali się wówczas m.in. Katarzyna Skrzynecka i Piotr Gąsowski.

Piotr Gąsowski wraca to "Twoja twarz brzmi znajomo"

W środę poinformowaliśmy, że ten drugi po niemal roku przerwy wraca do "TTBZ". Co prawda nie wiadomo jeszcze, jaką Piotr Gąsowski będzie pełnił rolę w jubileuszowej edycji show, ma być ponoć "ważna i istotna".

Nie wiadomo jeszcze, w jakiej roli Gąsowski wróci do programu. Na pewno nie będzie uczestnikiem, bo tym razem w "Twarzy" zobaczymy popisy osób, której już wzięły udział w programie. Póki co wiadomo tylko tyle, że jego rola ma być "ważna i istotna". Sam "Gąs" jest zachwycony powrotem i liczy, że to nie będzie jednorazowa przygoda - przekazał Pudelkowi pracownik Polsatu.