Tymczasem na High League: Wywiad z Ewą Brodnicką przerwany przez LATAJĄCE KRZESŁA! (WIDEO)

Niedługo po walce Brodnicka poszła do press roomu, gdzie porozmawiała z mediami, w tym między innymi z naszym reporterem - Michałem Dziedzicem. Opowiedziała o swoich odczuciach po pojedynku, nie ukrywając, że jest bardzo zadowolona z wygranej:

Zmęczyłam się, uwierz mi, że musiałam chwilę odpocząć, bo później przyszłam na wywiady, ale teraz już jest ok. Nieskromnie powiem, że jestem z siebie zadowolona, ale to był kawał naprawdę ciężkich przygotowań. Trzy miesiące żmudnych przygotowań, pięć miesięcy takiego mocnego parteru, żeby obronić wszystko, bo Kamila trenuje parter ponad pięć lat. (...) To była naprawdę ciężka praca - przyznała w rozmowie z Pudelkiem.