Tymczasem na Miss Universe: Polka paraduje po wybiegu ze... SKRZYDŁAMI HUSARII (ZDJĘCIA)

Moniśka 13 min. temu zgłoś do moderacji 6 3 Odpowiedz

Uważam, że nawiązanie do Husarii w takim wydaniu, to jest brak szacunku dla naszych bohaterów. Wycieranie podłogi barwami narodowymi to profanacja, która o ile dobrze pamiętam, podpada pod konkretne paragrafy. Domagamy się szacunku, a sami siebie nie szanujemy. Podobnie jest z wypisywaniem nazw miejscowości itp na flagach. Wstyd i tyle.