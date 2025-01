U Katie Price bez zmian. Pokazała twarz całą w opatrunkach, relacjonując kolejną operację w tureckiej klinice

Katie Price zaczęła przygodę z show-biznesem, wkraczając do świata modelingu w wieku zaledwie 13 lat. Wówczas początkująca celebrytka wzięła udział w kilku głośnych sesjach zdjęciowych, jednak prawdziwym przełomem w jej karierze okazała się podjęta w wieku 19 lat decyzja o powiększeniu biustu z rozmiaru 32B do 32FF. Wtedy nikt nie przypuszczał, że młoda gwiazda uzależni się od operacji plastycznych, które pochłoną kilka milionów funtów. Jej historia jest przykładem na to, jak daleko można się posunąć w dążeniu do idealnego wyglądu.