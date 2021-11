Ubawiony Maciej Musiał daje się fotografować tajemniczej blondynce. Coś z tego będzie? (ZDJĘCIA)

W ciągu 14 (!) lat kariery w branży filmowej Maciejowi Musiałowi udało się wyrosnąć na jednego z najpopularniejszych aktorów w kraju. 26-latek wciąż idzie jak burza, zgarniając kolejne lukratywne oferty. Latem ruszyły zdjęcia do nowego serialu Netfliksa z jego udziałem, "1899", który opowie o przeprawie europejskich emigrantów przez ocean w kierunku Nowego Jorku. Być może udział w produkcji okaże dla niego kluczowym krokiem w kierunku wymarzonej kariery ...

Wiele wskazuje na to, że celebryta spotkał na swojej drodze nowy obiekt westchnień. Kilka dni temu paparazzi uwiecznili moment, jak 26-latek robi sobie sesję zdjęciową z tajemniczą blondynką - a dokładniej to ona fotografuje aktora pozującego niczym profesjonalista. Efekt jej starań rozbawił oboje do łez - na widok zdjęć zarówno Maciek, jak i jego towarzyszka wybuchnęli gromkim śmiechem. O ewentualnej zażyłości pary mogą świadczyć skradzione dotyki, których Maciek nie szczędził kompance.