Uczestnicy "Top Model" komentują sprawę Dominica D'Angelica: "Okoliczności są obciążające i raczej NIE ŚWIADCZĄ O JEGO ŻALU"

g/ivp/vlg 1 godz. temu zgłoś do moderacji 153 12 Odpowiedz

dla tych co go bronią zastanówcie się, robicie z niego niewiniątko i jednocześnie szkalujecie ofiarę i jej rodzinę, co trzeba mieć w głowie żeby na piedestale stawiać osobę, która może być autorytetem dla innych, a ofiarę oskarżać o celowe działanie, czy wy to widzicie? idzie Dominic, skazany przestępca (za pobicie też, na dodatek recydywa) i co ludzie powiedzą: o to ten model, przystojny, co tam, że przespał się z nieletnią to pewnie jej wina, za to jego ofiara nie dość, że przez niego będzie miała traumę to jeszcze jest szykanowana za to, że dorosły facet zamiast się zastanowić co robi to ważniejsze było zaliczyć panienkę, bez względu na konsekwencje