"Ulizana" Blanka Lipińska w golfie z Tesco i z torebką za 5 tysięcy pędzi do stomatologa (ZDJĘCIA)

Otwórzcie oczy i sprawdzcie w internecie publikacje z poprzednich lat, odnośnie liczby zachorowań na grypę. Na początku 2017 roku, tylko w jednym tygodniu styczna w Polsce było ponad 200tysięcy zachorowań na grypę i pisano o pandemii grypy i zawalonych szpitalach. W roku 2020 stwierdzono od jesieni do końca roku zaledwie 30-parę przypadków grypy. Wszyscy "przerzucili się" na modną w sezonie covidową chorobę. Nie twierdzę, że korony nie ma, ale nie wierzę że pojawiła się dopiero teraz. Ona była z nami od lat, tak jak zresztą twierdzą naukowcy z innych państw, tylko nie zajmowano się jej diagnozowaniem i wszystko było wrzucane do jednego worka z grypą. Ktoś zrobił z tego urzytek i zamiast klasycznej wojny, mamy jej bardziej "humanitarną" wersję, czyli wyniszczenie lokalnych gospodarek bez masowych mordów i niszczenia indrastruktury. Poczytajcie o wojnach i ich fakrycznych przyczynach, o koncepcji nowego ładu z globalnymi korporacjami w roli głównej. Dodajcie do tego bezsensowne wojny w Gruzji, Ukrainie i dziwną akcję z Syrią i uchodźcami. Za wszelką cenę chcą zniszczyć Europę. Możemy się lubić i nie lubić, ale Unia Europejska jest obecnie jedynym tworem, który realnie jeszcze próbuje obronić nas przed zniewoleniem ze strony korporacji i jest gwarantem wolności jednostki i dostępu do państwowej służby zdrowia. Porównajcie, co realnie dzieje się w stanach, jsk tam trakrują człowieka.