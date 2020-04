Uradowana Anja Rubik DZIĘKUJE Facebookowi za usunięcie konta Kai Godek

Pepa 21 min. temu zgłoś do moderacji 7 7 Odpowiedz

Nie zgadzam sie z pogladami Godek, ale nazywanie sie obronczynią kobiet i zawlaszczanie tego określenia przez Rubik jest nie ja miejscu. Gdyby tak bylo zaczelaby dzialac na rzecz maltretowanych kobiet, samotnych matek czy na rzecz dziewczynek, ktore chca sie ksztalcic czy tez kobiet, ktore chcialyby szybko wrocic do pracy po urodzeniu dziecka. Jej wypowiedzi czasami mam wrazenie sprowadzaja sie tylko do spraw przerywania ciazy lub po prostu sprowadzania spraw kobiet tylko do seksu, przykro mi to stwierdzic, ale nie sa to najwazniejsze problemy dzisiejszych kobiet. Sam wpis w mediach społecznościowych jeszcze nikogo nie uratowal. Owszem wywolal dyskusje, ale to jeszcze za malo zeby kogos tak nazywac !