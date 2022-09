Uzbrojona w kawkę Katarzyna Cichopek galopuje w glanach do swojego audi za 300 tysięcy (ZDJĘCIA)

Sarcastic 22 min. temu zgłoś do moderacji 46 10 Odpowiedz

Odżyła dziewczyna trochę. Mówcie co chcecie, ale nabrała jakiejś takiej lepszej aury, bardziej dziewczęco na fotkach się prezentuje. Wcześniej była taką kokotą domową, pańciowatą. Nie wiem z czego to wynika, czy małżeństwo ją tak męczyło. Teraz mocno na plus, mimo że fanką nie jestem i żadnego serialu z nią nie śledzę.