Cały w skowronkach Marcin Hakiel coraz śmielej przedstawia internautom NOWĄ WYBRANKĘ: "To był dobry weekend" (FOTO)

A jak Justyna Zyla pokazywala dokladnie takie same zdjecia z tajemniczym panem A to porzucone pudelnice pialy z zachwytu !!! Facet zostal zdradzony a w tym matriarchalnym piekle kobiety mimo to nadal go atakuja za to ze cos sobie wrzuca na swojego instagtama...W tym kraju nie da sie wytrzymac bedac mezczyzna. Proponuje abt rzad wywiozl Polki do Iranu a nam sprowadził Iranki.