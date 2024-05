Uzbrojona w torebkę za 22 tysiące Karolina Szostak wcina frytki z koleżankami w stołecznym barze (ZDJĘCIA)

Maya 10 min. temu zgłoś do moderacji 18 0 Odpowiedz

Efekt jo jo to podstepny skur...syn. Niestety do odchudzania trzeba podejsc nie jak do bitwy, ale jak do dlugoterminowej wojny. Jak widac, zadne diety cud nie dzialaja,tutaj trzeba powolutku przestawic cale swoje zycie. Zmienic przyzwyczajenia, tak aby staly sie rutyna, a nie wyrzeczeniem. Dlatego programy typu kanapowcy sa szkodliwe, ludzie potem bardzo szybko wracaja do poprzedniej wagi, co pokazuje, ze nie tędy droga! Powodzenia ludziska