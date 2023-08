Victoria i David Beckhamowie spędzają UPOJNE chwile w Miami na prywatnym jachcie za 26 milionów (ZDJĘCIA)

Victoria i David Beckhamowie mogą pochwalić się 24-letnim stażem związku, co - jak na hollywoodzkie standardy - jest nie lada wyczynem. Para dba o to, by podtrzymać gorącą temperaturę w małżeństwie, mimo czyhających na każdym kroku pokus, pozostaje sobie wierna (a tak przynajmniej twierdzi). Ostatnio podczas meczu Inter Miami przeciwko Orlando City SC na Florydzie, odbywającego się w ramach rozgrywek Leagues Cup 2023, zakochani dosłownie nie mogli się od siebie oderwać.