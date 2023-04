Victoria i David Beckhamowie relaksują się w Miami na jachcie wartym ponad 26 MILIONÓW (ZDJĘCIA)

Victoria i David Beckham są jedną z najgorętszych par zachodniego show biznesu. Poznali się w 1997 roku, kiedy to projektantka była jeszcze wokalistką w zespole Spice Girls . Dwa lata później Victoria i David pobrali się i do dziś uchodzą za jedną z najbardziej wpływowych oraz stylowych par na świecie.

Victoria i David Beckham święta spędzali w gronie najbliższych - z synem Brooklynem i jego żoną Nicolą Peltz. Podobno konflikt pomiędzy projektantką a żoną jej najstarszego syna został zakopany. Aby to udowodnić, Nicola na święta zaprosiła Victorię i Davida do posiadłości swoich rodziców w Miami. Wszystko zostało upamiętnione na Instagramie. Jednak widok całej czwórki nie był tym, co zszokowało fanów, a strój, w którym pojawiła się Nicola. Fani zarzucili celebrytce brak klasy i wyczucia smaku...