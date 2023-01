Victoria Swarovski jest dziedziczką wielomiliardowej fortuny. Tak wygląda jej życie: egzotyczne wakacje i bankiety (ZDJĘCIA)

Victoria od dzieciństwa interesowała się muzyką. Jako dziecko śpiewała w kilku chórach. W 2009 roku zadebiutowała z piosenką "Get Go". W wieku 17 lat wydała debiutancką płytę. Została poproszona o zaśpiewanie piosenki przewodniej do filmu "Opowieści z Narnii: Podróż Wędrowca do Świtu".