W "Spencer" pokazano, jak Diana jest WAŻONA przed i po Wigilii. "Ten zwyczaj w rodzinie królewskiej prawdopodobnie obowiązuje do dziś"

Restrykcyjne zwyczaje panujące na brytyjskim dworze od lat trzymają w ryzach członków rodziny królewskiej . Absurdalnie brzmiące zasady, m.in. zakaz gry w popularny "Monopol", dla wielu "zwykłych" obywateli są powodem do śmiechu. Zachowania następców tronu mające na celu promowanie idealnego wizerunku Zjednoczonego Królestwa niejednokrotnie spotykały się również z niepochlebnymi opiniami.

W ostatnim czasie dziwne zwyczaje rodziny królewskiej po raz kolejny zostały nagłośnione, tym razem za sprawą premiery filmu Spencer z Kristen Stewart w roli księżnej Diany. Wielbiciele matki Williama i Harry'ego w oczekiwaniu na 5. sezon serialu The Crown, który skupiać się będzie na życiu Lady Di, mają szansę zobaczyć najtrudniejszy okres jej życia oczami reżysera Pablo Larraina .

Jeden z wielu fragmentów ukazuje królewskie święta na początku lat 90-tych. Diana przyjeżdża do posiadłości Sandringham House, gdzie od razu proszona jest o wejście na wagę. Naturalnie księżna wyraża swoją niechęć do tego obyczaju, który, jak pokazuje film, odbywa się zaraz po dotarciu oraz przed wyjazdem gościa. Według Diany od uczestników oczekuje się przytycia co najmniej 1,5 kilograma.