Kristen Stewart zachwyca fanów jako księżna Diana w zwiastunie "Spencer": "Za tę rolę zdobędzie OSCARA"

Wygląda na to że poradziła sobie w tej roli... Ale oglądając ten zwiastun, te krótkie scenki mam wrażenie że temat całkowicie się wyczerpał- to wszystko ich było, to wszystko już widzieliśmy. Można nauczyć się na pamięć min Diany, wymienić kreacje które nosiła. Wszystko jest bardzo wtórne. Nie rozumiem dlaczego kolejni reżyserzy się za to biorą.