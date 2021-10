Królewscy biografowie KRYTYCZNIE o filmie "Spencer": "William i Harry BĘDĄ BARDZO ŹLI"

To była niezwykła decyzja, by pokazać na plakacie wymiotującą Dianę w sukni haute couture. W filmie są sceny bulimii i samookaleczenia, i to jest okrutne. Wątpię, żeby William i Harry to obejrzeli. Przed nami jeszcze 20 odcinków The Crown, które także pokażą najprawdopodobniej niepokojące sceny z Dianą. Przynajmniej reżyser Pablo Larrain przyznał, że to tylko "wyobrażenie", "opowieść" i ma do nich prawo jako filmowiec. Ale w centrum filmu jest przedstawienie Diany w sposób, który ma wiele wad.