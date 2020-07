Waleczna Anna Lewandowska zwierza się fanom po rozpoczęciu fit-wyzwania: "JESTEM Z SIEBIE DUMNA"

Ania 3 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

Po drugiej ciąży wazylam 45 kg przy 158.Nigdy nie cwiczylam, nie było mi to nawet w głowie. Wnoszenie wózka na 1 piętro, robienie zakupów, całodzienna opieka nad dziećmi co drugi dzień bez pomocy męża, dwa razy dziennie spacery po 2,3 godziny i zabawa z dziećmi. I karmienie piersiaWszystko to sprawiło że chudlam piorunem nawet o to nie zabiegajac.Dumna byłam jak córka ułożyła wieżyczkę z klocków, mówiła wierszyki w wieku dwóch lat. A tu jakąś presją i kult ciała.