Weronika Rosati świętuje Dzień Niepodległości w BIKINI w amerykańską flagę. Patriotka? (FOTO)

nie mogła se zrobić tego dzieciaka z jakimś Polakiem stamtąd? choćby najbiedniejszym? pełno Polaków w Stanach, są kluby polonijne, są spotkania, sklepy polskie itp itd Miała by chłopaka/ojca/męża/faceta, a ona musiała przekombinować i z jakimś z odzysku po którymś dziecku właścicielem kliniki z biznesami z Polski, przecież ona nigdy nie miała zamiaru wracać do kraju, to po kiego strzela se dziecko z rodakiem z Warszawy? byłem kiedyś w Kanadzie, wiem jak to funkcjonuje, można tam też się zapoznać z kimś z Polski, jeśli ktoś naprawdę szuka kogoś podobnego, i nie wyobraża sobie dzielić życia z obcokrajowcem, takie proste rzeczy wie zwykły Kowalski, Malinowski itp z kraju a ona i jej ojciec polityk i matka nie umieli jej doradzić ? przecież to wiadome że facet nie zostawi swoich biznesów w Polsce, oczywiście atrakcyjna we własnym mniemaniu kobieta z Polski nie zwiąrze się z byle pierwszym lepszym kapciem, no bo jak to? no to będziecie miały życie samotnej matki i szukanie na siłe Iksińskiego, takim podstępem wkupywanie się w ramiona ustawionych gości nic dobrego nie wróży, pełno facetów w Ameryce, a ona z mowy ciała jakby padła ofiarą i skorzystała z banku spermy, bez urazy