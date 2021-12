Weronika Rosati opisuje, jak porozumiewa się z córką: "Rozmawiam jak Polonia. Na przykład MOŻESZ ZAMKNĄĆ TEN DOOR?"

Nika 6 min. temu zgłoś do moderacji 1 0 Odpowiedz

Chyba jej kiedyś wmówiono, że jest stworzona do rzeczy ponadprzeciętnych. I do tego dąży- poprawia w twarzy wszystko, mimo urody… „karierę” robi za granicą choćby i dzięki Weinsteinowi, polskie pochodzenie jej ciąży, spotyka się tylko z bogatymi i ustosunkowanymi, bez względu na to czy w tym wszystkim jest żona i kilkoro dzieci… przy tym robi z siebie wieczną ofiarę- wszyscy są źli, tylko nie ona. A teraz wzięła na cel córkę- pretensjonalne imiona, robi z niej Amerykankę, wykorzenia rodzimy język… wygląda na to, że i ją do czegoś „lepszego” szykuje. Ona jest niedojrzała i tak straszliwie pretensjonalna, że obserwowanie jej dziwnych zachowań jest aż zabawne, gdyby nie to, że w tym wszystkim jest mała dziewczynka. A te zwykle są łatwym celem manipulacji niezrównoważonych matek