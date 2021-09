Wersow wciąż nie wyjaśniła sprawy z kradzieżą logo sowy: "Sierpień był to OKRES WAKACYJNY"

Wersow z Ekipy Friza mierzy się ze sporym kryzysem wizerunkowym. Youtuber Sylwester Wardęga ujawnił, że Weronika Sowa przez dwa lata wykorzystywała do celów komercyjnych logo przedstawiające sowę i robiła to bez wiedzy jej autora. Ekipa przygotowała więc film pełen dość nieudolnych tłumaczeń, w którym Wersow wyznała, że "nie miała żadnych złych zamiarów w momencie, kiedy wykorzystywała logo, bardziej po prostu myślała, że jest to dozwolone". Dość pokrętne tłumaczenie zwłaszcza, że Weronika studiowała prawo i z pewnością miała do czynienia z zajęciami związanymi z prawami autorskimi.