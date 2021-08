Eksperci MIAŻDŻĄ tłumaczenia Ekipy ws. plagiatu, hipokryzji i kradzieży loga: "Agresywny ton i TRAKTOWANIE WIDZÓW JAK IDIOTÓW"

Oskarżenia ze strony Wardęgi chyba mocno dotknęły członków Ekipy, którzy nagrali prawie dwugodzinny filmik nazwany "Pogadajmy". Niestety szybko stało się jasne, że zapraszający do dyskusji tytuł nie ma nic wspólnego z rzeczywistością , bo Friz i jego znajomi miotali się we własnych zeznaniach i nie wzięli odpowiedzialności za własne czyny.

Taką opinię podzielają internauci, którzy nie są zachwyceni tym, w jaki sposób Ekipa wychodzi z pierwszego poważnego skandalu. Portal Wirtualne Media postanowił więc zapytać ekspertów w zakresie mediów społecznościowych o to, czy faktycznie poradzili sobie tak źle, jak twierdzą komentujący. Niestety wygląda na to, że ich też nie przekonali, bo specjaliści nie szczędzą influencerom gorzkich słów .

Powtarzające się argumenty, wyreżyserowane pytania i odpowiedzi, podkreślanie w każdym zdaniu, że niczemu nie zawinili, momentami agresywny ton i traktowanie widzów jak idiotów. Mnie to nie przekonuje i patrząc na komentarze w sieci, nie jestem w tym osamotniona - mówi i zaznacza, że wygląda to tak, jakby Ekipa sama wydawała wobec siebie osąd.

To nagranie wygląda jak tłumaczenie się nastolatka, który mówi: "Nie sądziłem, że to coś złego". Członkowie Ekipy cały czas odnoszą się do tego, że wszystko, co robili, było legalne. A to ocenią ich odbiorcy - wyrokuje z kolei Kamil Mirowski z agencji reklamowej Valkea Media. Tyle, że ich widownią wbrew temu, co sami o sobie mówią, nie są refleksyjni, dorośli ludzie, a dzieciaki, które nie znają się na prawie autorskim. Trudno więc od nich wymagać moralnej oceny zachowania członków Ekipy.