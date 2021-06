Wiejskie życie Mariny Łuczenko i Wojciecha Szczęsnego: okazały ogród, prywatny basen i domek dla Liamka (ZDJĘCIA)

Walka Polaków o wyjście z grupy na Euro 2020 dobiegła już końca. Nasi reprezentanci mogli w spokoju rozjechać się do domów bez obaw, że po raz kolejny rozczarują swoich rodaków. "Powrót do domu" często nie jest jednak zupełnie oczywisty w przypadku naszych piłkarzy. Wielu z nich ma bowiem pod tym względem w czym przebierać. Na ten przykład Wojciech Szczęsny mógłby wrócić do ciepłego mieszkanka w Turynie, mógłby też zagrzać miejsce w Londynie tudzież w warszawskim apartamencie albo pięknej willi położonej w samym środku lasu. To właśnie tę ostatnią nieruchomość rodzina Szczęsnych traktuje teraz jako bazę wypadową i to w niej spędzała zeszłoroczne święta Bożego Narodzenia.