William i Harry oddają cześć Elżbiecie II, idąc RAMIĘ W RAMIĘ za jej trumną (ZDJĘCIA)

Trumna z ciałem królowej Elżbiety II zmierza właśnie do Westminster Hall, gdzie zostanie umieszczona na katafalku i pozostanie aż do dnia pogrzebu, który odbędzie się w poniedziałek 19 września. Poddani monarchini w tym czasie będą mogli udać się do Westminsteru, by złożyć hołd Elżbiecie II.