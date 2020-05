Błogi spacerek

Małgorzata Rozenek i Radosław Majdan odliczają już dni do terminu porodu. Podekscytowani rodzice od miesięcy relacjonują na Instagramie przebieg ciąży i robią wszystko, by należycie przygotować się do powitania na świecie potomka. Ostatnio Gosia pochwaliła się, że wyremontowała cały dom, a przy okazji urządziła tez pokój dla maleństwa.