Władze Edynburga PRZEWOŻĄ BEZDOMNYCH do innych miast. Powodem koncerty Taylor Swift...

Taylor Swift jest obecnie w trakcie międzynarodowej trasy koncertowej "The Eras Tour". Na początku czerwca piosenkarka da trzy występy w Edynburgu. Jak podaje BBC, ze stolicy Szkocji osoby w kryzysie bezdomności są przewożone do innych miast. Całą sprawę nagłośniła instytucja charytatywna Shelter Scotland.

Zgodnie ze szkockim prawem osoby uznawane za bezdomne powinny mieć zapewnione tymczasowe zakwaterowanie na okres maksymalnie 7 dni. Obowiązek ten należy do władz miasta. Z informacji przekazanych brytyjskiemu nadawcy wynika, że co najmniej kilku podopiecznych Shelter Scotland pojechało taksówkami do innych miast, między innymi do Aberdeen, Glasgow czy oddalonego o około 160 km od Edynburga, Newcastle.