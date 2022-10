Wojciech Modest Amaro (Basiura) pokazał w TVN... SWOJĄ KAPLICĘ! "Poznanie żywej relacji z Bogiem zmieniło mnie jako człowieka"

pani 2 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

Jeśli doświadczył prawdziwej relacji, czyli „obudził” w sobie ducha( nie mylić z duszą) to jestem pod wrażeniem, bo to potrafią tylko nieliczni, to jest tak trudne, ze wręcz niemożliwe, tylko dzięki połączeniu naszego ducha z Bogiem w modlitwie jesteśmy w stanie miec relacje z Bogiem, inny sposób modlitwy typu kleczenie na kolanach i recytowanie regułki to jest nic niewarte, to nie dociera do Boga, stad potem ludzie mówią, ze Boga nie ma bo ich nie słucha. To ludzie źle się modlą. Ja jeszcze nie osiągnęłam tego poziomu świadomości ducha, jest to niesamowicie trudne. Mam nadzieję, ze kiedyś to osiągnę i połączę się z Bogiem w modlitwie.Pamietajcie człowiek skalda sie z trzech części, ciała, duszy i ducha. to tylko duch może miec relację z Bogiem. I bardzo proszę ateistów o powstrzymanie sie od ataku, chociaż wątpię, w końcu jestescie ateistami, wiec nie wiecie jak powinniście się odpowiednio zachowywać. To jest moja wiara i nikt nie ma prawa jej oceniać ani mówić, ze jestem zacofana. Ja szanuję każdego, również niewierzących. Oczekuję tego samego od nich.