Do zastanowie... 27 min. temu zgłoś do moderacji 0 4 Odpowiedz

A czy bycie influ to nie pomysł na życie, tylko lekarz.Jeśli się to robi zgodnie z prawem, nikogo nie krzywdzi, a do tego dobrze zarabia to w czym macie problem kochane mamuśki? Czy zawód lekarza dzisiaj to taka duma , to powołanie jak kiedyś, wiedząc jak traktują ludzi jak im brak empatii, jak zdają egzaminy żeby zdać ( ściągi), a nie mieć wiedzę? Nie wiem kto bardziej szkodzi.Jak pyta się zirytowany, gdy w bólach kamicy przyjechałam o 1.00, czy już nie dało się do rana doczekac? To nie wiem czym się aż tak zrażacie.