Wojtek Sawicki z narzeczoną planują dzieci: "Zarzuca nam się lekkomyślność, że SKAŻEMY JE NA CHOROBĘ I CIERPIENIE"

Jacy wy ludzie jesteście wstrętni z charakteru. Naprawdę paskudni. Wszystkich mierzycie swoją miarką. Dajcie ludziom żyć i zajmijcie się swoim (za pewne żałosnym) życiem, bo Gdynię takowe nie było to byście nie siedzieli na necie i pluli jadem. Mnie on w ogóle nie kręci, ale są ludzie, którzy patrzą na coś więcej niż fizyczność. Może ją naprawdę kręci jego charakter? Czemu szukacie drugiego dna? Wstydźcie się. Za pewne większość z was co niedzielę chodzi do kościółka. Moralność pani Dulskiej.