Wojtek Sawicki i jego narzeczona reklamują... prezerwatywy: "KOCHAMY SEKS. Nie wszystkie pozycje są dla nas dostępne"

Dla mnie takie epatowanie swoją seksualnoscia jest żenujące czy to chodzi o zdrowych czy chorych. Czy o homo czy hetero. O katolików czy kompletnych ateistow. Nic mnie nie przekona ze wywalanie swojego seksu na widok publiczny w taki nachalny sposób jest w porządku. Rob sobie co chcesz. A jeśli chodzi o seks przy niepełnosprawności to radziłabym tym ludziom iść do seksuologa a nie sie sugerować pisanina gościa który ewidentnie wyczuł ze na chorobie zrobi hajs. Sorry Wojtuś, kiedyś byles pomocny i fajny. Teraz to żenada jak opisujecie dla gawiedzi ze ci baba po fioocie skacze