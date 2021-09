Wojtek Sawicki OŚWIADCZYŁ SIĘ ukochanej! Agata Tomaszewska pochwaliła się pierścionkiem (FOTO)

Demi 29 min. temu zgłoś do moderacji 15 2 Odpowiedz

Mam pytanie do tych co tak się wymądrzają tutaj i hejtuja, ze jak ona może z nim być, itp. Czy jakby wasz obecny partner miał załóżmy ciężki wypadek i przeżył ale obrażenia doprowadziłyby do niepełnosprawności to tez dla was wtedy to by oznaczało koniec związku bo „jak można być z niepełnosprawnym?” ??