Wszystkie komentarze o Agnieszce Kaczorowskiej, które polajkował Maciej Pela. Wpis o "modzie na Bożenkę" to dopiero początek

No niestety karma działa. Ja też związałam się z facetem, który był w związku. Nawijał na uszy makaron, porzucił ją, no i co? No i oczywiście spotkało mnie to samo po czasie więc tak to jest. Nie warto wchodzić pomiędzy innych zawsze dostanie się rykoszetem, nauczka na całe życie.