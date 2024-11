Agnieszka Kaczorowska i Maciej Pela nadal wymieniają "dyskretne" insta-uprzejmości. W tle zarzuty o kasowanie komentarzy i BRAK KLASY

Kaczorowska i Pela nadal wymieniają "dyskretne" insta-uprzejmości

Wczoraj informowaliśmy o wpisie mamy Macieja Peli, która opublikowała od siebie kilka słów pod postem syna. Napisała wówczas, że "rodzina jest najważniejsza nie tylko na Instagramie", co wydaje się oczywistym nawiązaniem do aktywności Agnieszki w internecie. Wygląda zresztą na to, że to nie koniec "dyskretnej" wymiany insta-uprzejmości, bo teraz do akcji wkroczyli sami zainteresowani.