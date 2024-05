Wtuleni w siebie Natalia Kukulska i Michał Dąbrówka celebrują miłość na ulicach Warszawy (ZDJĘCIA)

❤️❤️❤️❤️ 3 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

Zazwyczaj, aby osiągnąć taki stan (czułość i porozumienie po tylu latach) trzeba o to jakoś dbać. Takie pary, którym się "udało" to zazwyczaj ludzie, którzy się po prostu lubią, rozmawiają ze sobą, wyjeżdżają gdzieś we dwoje bez dzieci itd. Naprawdę po 10 latach bycia tylko w roli rodzica, kucharza, sprzątaczki, ogarniaczy życia - ciężko jest tworzyć romantyczny związek. Każdy mówi, że nie ma czasu. Ale to jest nieprawda. Ile razy jakoś dwie godzinki umkną na necie ... Mamy plany wpisane w kalendarz na kolejny tydzień typu - praca, paznokcie, lekarz czy fizjoterapeuta - ale nie planujemy i nie wpisujemy rzeczy typu kawa z żoną, kino z mężem. Dlatego nigdy nie ma na to czasu. Bo to są rzeczy, których zwykle nie planujemy. Ile par spędzi dziś wieczór przy telewizorze przewijając Facebooka między czasie... Pewnie dużo. A można w tym czasie wziąć szybki prysznic, a później razem poleżeć, pogadać i się poprzytulać.