Wulgarna Megan Fox eksponuje pupę w SIATECZKOWEJ mini (ZDJĘCIA)

Ja naprawde ciesze sie ze nie pozadam miec cech standardow pieknosci. Nie robie nawet rzes i nawet paznokci juz nie robie, tak mi zniszczyly moja naturalna plytke ze szok. I ja mam placic za to aby niszczyc to co mam naturalne? Nie dzieki. Juz wole byc cierpliwa i robic cos naturalnymi sposobami aby rzesy byly dlugie jak i paznokcie mocne i dlugie.