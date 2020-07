czyt 12 min. temu zgłoś do moderacji 4 1 Odpowiedz

Uwaga za 3 2 1....... Zocha tłumaczy się Karynom na swoim insta, że promuje naturalność bo nie chce ich oszukiwać, Karyny biją brawo, następnie Zocha reklamuje produkty swoich znajomych, Karny to kupują, Zocha dostaje je za darmo, biznesik się kręci. Najważniejsze to znaleźć coś co jest modne (tym razem jest to hasztag bez filtrów), wpasować się w lukę na insta, znaleźć głupszych od siebie i do przodu..