Były premier uwielbia łakocie

Okazuje się, że oprócz spędzania czasu w gronie najbliższych Tusk ma jeszcze inną wielką słabość. Kilka dni temu były premier został przyłapany przez paparazzi, gdy wraz z żoną Małgorzatą wracali z treningu tenisa. Jak to się często zdarza po wyczerpującym wysiłku fizycznym, w drodze do domu małżonków naszła nagła ochota na łakocie, o czym świadczyć może wizyta 62-latka w osiedlowym markecie. Po kilku minutach buszowania po sklepie, zadowolony Donald wsiadł do zaparkowanego nieopodal samochodu z naręczem lodów i odjechał do domu.